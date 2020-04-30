Сбербанк направит более 3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Сбербанк собрал более 3 млрд рублей на разработку вакцин от коронавируса, производство лекарств против COVID-19 и создание условий их доступности для граждан России. Об этом «Известиям» в четверг, 30 апреля, рассказали в пресс-службе финансово-кредитного учреждения.

«В этот сложный момент мы стараемся приложить помощь нашей организации и ее сотрудников наиболее эффективным образом: как на конкретные проекты по борьбе с коронавирусом в российских регионах, так и на создание и производство вакцин и лекарств от инфекции и обеспечение их доступности для россиян. Отдельно я хотел бы поблагодарить каждого сотрудника и акционера Сбербанка за добровольные пожертвования и личное участие в борьбе с пандемией», — отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Кроме того, собранные средства, будут направлены региональным организациям здравоохранения, на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

В части поддержки создания вакцин и лекарств от коронавируса средства будут направлены в координации с Минздравом России федеральному Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи, Государственному научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» и другим исследовательским организациям.

В Сбербанке добавили, что их топ-менеджеры приняли решение направить свою заработную плату за апрель на борьбу с коронавирусной инфекцией и призвали своих коллег и партнеров тоже внести вклад в данный проект.

Накануне специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России. Согласно результатам математической модель, пик придется на первую декаду мая.