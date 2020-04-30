В «ФосАгро» рассказали о создании платформы по противодействию COVID-19

Генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев принял участие в очередном заседании Координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по противодействию коронавирусной инфекции.

Во время заседания, которое прошло 28 апреля в режиме «конференц-колл», Гурьев рассказал о запуске интернет-портала Ситуационного центра РСПП по мониторингу распространения COVID-19 и мерам противодействия эпидемии.

«Создание данной платформы поможет адаптации лучших практик и повышению эффективности мер профилактики распространения коронавируса, принимаемых на уровне регионов и предприятий непрерывного цикла», ― отметил он.

Гурьев выразил уверенность в том, что в условиях приближения к пику заболеваемости данная платформа будет востребована в работе оперативных штабов по борьбе с коронавирусом, на производстве и в городах расположения предприятий, а также для получения актуальной и достоверной информации в режиме реального времени гражданами, общественными организациями, средствами массовой информации.

Во время заседания стало известно о подготовке обращения в правительство России с предложением об использовании портативных мини-лабораторий для экспресс-диагностики коронавируса непосредственно на производственных объектах. Также в документе будет предлагаться внести изменения в постановление российского кабмина № 430, чтобы облегчить подтверждение целевого назначения ввоза и использования медицинских средств.

Группа «ФосАгро» является крупнейшим европейским производителем фосфорсодержащих удобрений, крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья, одним из ведущих мировых производителей аммофоса и диаммонийфосфата и единственным в России производителем кормового монокальцийфосфата (MCP), а также единственным в России производителем нефелинового концентрата.

Основная продукция компании, включая фосфатное сырье, 39 марок удобрений, кормовые фосфаты, аммиак и триполифосфат натрия, используются потребителями из 102 стран мира на всех обитаемых континентах. Приоритетными рынками сбыта продукции, помимо России и стран СНГ, являются страны Латинской Америки, Европы и Азии.