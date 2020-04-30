Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Правительство России продолжит работу в штатном режиме
Экономика
ФАС рассмотрит условия компенсации за билеты на отмененные авиарейсы
Мир
В Турции заявили о приостановке реализации сделки с Россией по С-400
Общество
Собянин назвал условия для снятия ограничений после майских праздников
Армия
Минобороны сообщило о 122 вылечившихся от COVID-19 в армии и учебных заведениях
Общество
Минпросвещения рекомендовало закончить учебный год 9 и 11 классов до 5 июня
Сюжет:

В «ФосАгро» рассказали о создании платформы по противодействию COVID-19

0
Фото: предоставлено пресс-службой "Фосагро"
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев принял участие в очередном заседании Координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по противодействию коронавирусной инфекции.

Легкой дороги: перечень пострадавших от COVID сфер хотят расширить
В этот список необходимо включить машиностроение и текстильную промышленность, уверены в ТПП

Во время заседания, которое прошло 28 апреля в режиме «конференц-колл», Гурьев рассказал о запуске интернет-портала Ситуационного центра РСПП по мониторингу распространения COVID-19 и мерам противодействия эпидемии.

«Создание данной платформы поможет адаптации лучших практик и повышению эффективности мер профилактики распространения коронавируса, принимаемых на уровне регионов и предприятий непрерывного цикла», ― отметил он.

Гурьев выразил уверенность в том, что в условиях приближения к пику заболеваемости данная платформа будет востребована в работе оперативных штабов по борьбе с коронавирусом, на производстве и в городах расположения предприятий, а также для получения актуальной и достоверной информации в режиме реального времени гражданами, общественными организациями, средствами массовой информации.

Во время заседания стало известно о подготовке обращения в правительство России с предложением об использовании портативных мини-лабораторий для экспресс-диагностики коронавируса непосредственно на производственных объектах. Также в документе будет предлагаться внести изменения в постановление российского кабмина № 430, чтобы облегчить подтверждение целевого назначения ввоза и использования медицинских средств.

Группа «ФосАгро» является крупнейшим европейским производителем фосфорсодержащих удобрений, крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья, одним из ведущих мировых производителей аммофоса и диаммонийфосфата и единственным в России производителем кормового монокальцийфосфата (MCP), а также единственным в России производителем нефелинового концентрата.

Основная продукция компании, включая фосфатное сырье, 39 марок удобрений, кормовые фосфаты, аммиак и триполифосфат натрия, используются потребителями из 102 стран мира на всех обитаемых континентах. Приоритетными рынками сбыта продукции, помимо России и стран СНГ, являются страны Латинской Америки, Европы и Азии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«ФосАгро» направила в регионы 1,5 тыс. тестов для выявления коронавируса
Вирусологи оценили принятые «ФосАгро» меры по противодействию COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020