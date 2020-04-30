Онлайн-марафон «Тропа юных героев» проведут в Орловской области

В Орловской области проведут онлайн-марафон «Тропа юных героев». Это проект резидентов туристского кластера региона. Он проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

В онлайн-марафоне могут принять участие не более 450 человек, которым уже исполнилось восемь лет, но еще нет 17.

Как поясняет InfoOrel.ru, в программе — курс из 10–12 видеороликов с активными заданиями в каждом. Участник обязательно должен посмотреть первый урок, чтобы перейти ко второму и ответить на вопросы в конце урока по теме видео.

В финале каждого занятия дается челлендж. Победитель получает приз. Для этого надо выложить видео, которое оценят организаторы.

В числе тем видеороликов есть такие, как «Техника бега, одежда для бега», «Броды, преодоление водных преград», «Интернет-безопасность, что нужно знать детям и родителям о безопасности в соцсетях», «Личностный рост».

Регистрация участников пройдет с 1 по 10 мая, а сам марафон стартует 11 мая.