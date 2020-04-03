Более 400 ноутбуков закупят для школ Орловской области

Власти Орловской области приобретут для школ 420 ноутбуков стоимостью 36,5 тыс. рублей каждый в рамках национального проекта «Образование». Объявлен тендер, итоги которого подведут 14 апреля.

Согласно требованиям департамента образования региона, корпус ноутбуков должен быть специально подготовлен для использования в учебном процессе: иметь защитное стекло повышенной прочности, выдерживать падение с высоты 0,7 м, сохранять работоспособность при попадании влаги и иметь смягчающие удары элементы. Также ноутбуки должны быть снабжены поворотным сенсорным экраном с поддержкой стилуса, отмечает InfoOrel.ru.

Ранее сообщалось, что власти Томска в этом году приобретут для 21 школы современную цифровую технику, в том числе ноутбуки. Закупки на сумму более 81 рублей организованы в рамках нацпроекта «Образование». Еще около 15 млн рублей будет направлено на обновление программного обеспечения и повышение квалификации педагогов.