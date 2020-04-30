Ограничение на посещение лесов продлили в Омской области

В Омской области продлили запрет на посещение лесов. Такая мера принимается для предотвращения природных пожаров.

По данным главного управления лесного хозяйства Омской области, ранее ограничения были введены до 8 мая. Теперь срок продлили до 29 мая, пишет ИА «Город55». Кроме того, жителям Омской области запретили сжигать сухую траву, лесные подстилки и хворост.

Следить за порядком в лесах будут лесничества и лесхозы.

Особый противопожарный режим будет действовать в Омской области до 15 мая. За его нарушение физическим лицам грозит штраф до 5 тыс. рублей, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — до 500 тыс. рублей.

Ранее ограничение на посещение лесов ввели в Липецкой области. Оно будет действовать до 21 мая.