Особый противопожарный режим ввели в лесах Удмуртии

С 1 мая в лесах Удмуртии начнет действовать особый противопожарный режим. Ситуацию будут контролировать при помощи авиации. Об этом сообщили в республиканском министерстве природы.

ИА «Сусанин», в свою очередь, уточняет, что особый режим предполагает запрет на разведение костров, сжигание мусора и проведение работ с использованием открытого огня.

За нарушение условий граждане будут оштрафованы на 5 тыс. рублей, должностные лица — на 50 тыс. рублей, а юридические лица — на 1 млн рублей. В случае возникновения лесного пожара грозит уголовная ответственность.

28 апреля сообщалось о том, что за сутки площадь лесных пожаров в России увеличилась в 1,5 раза, до 60 тыс. га. На первом месте по количеству пожаров Забайкалье, на втором — Бурятия.