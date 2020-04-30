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Особый противопожарный режим ввели в лесах Удмуртии

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С 1 мая в лесах Удмуртии начнет действовать особый противопожарный режим. Ситуацию будут контролировать при помощи авиации. Об этом сообщили в республиканском министерстве природы.

ИА «Сусанин», в свою очередь, уточняет, что особый режим предполагает запрет на разведение костров, сжигание мусора и проведение работ с использованием открытого огня.

За нарушение условий граждане будут оштрафованы на 5 тыс. рублей, должностные лица — на 50 тыс. рублей, а юридические лица — на 1 млн рублей. В случае возникновения лесного пожара грозит уголовная ответственность.

28 апреля сообщалось о том, что за сутки площадь лесных пожаров в России увеличилась в 1,5 раза, до 60 тыс. га. На первом месте по количеству пожаров Забайкалье, на втором — Бурятия.

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