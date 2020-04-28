Площадь лесных пожаров в РФ увеличилась до 60 тыс. га

По данным Авиалесоохраны, площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась в полтора раза до 60 тыс. Почти половина очагов возгорания в Забайкалье, на втором месте — Бурятия. Около 170 пожаров на площади в 10 тыс. га за 24 часа удалось потушить. Сейчас на карте 75 горячих точек, где продолжает бушевать пламя. В борьбе с огнем участвуют более 4 тыс. спасателей. Тушить пожары в Туве помогают экипажи вертолетов Ми-8. На горящие леса сбросили более 50 т воды, в двух районах республики действует режим ЧС.