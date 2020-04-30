Запрет на посещение лесов вводят в Липецкой области

В Липецкой области вводят ограничение на посещение лесов. Оно будет действовать до 21 мая.

Ограничительные меры необходимы для обеспечения пожарной безопасности в регионе. Об этом пишет LipetskMedia. Нарушителям запрета грозят штрафы. Так, физическим лицам придется заплатить от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, штраф для должностных лиц составляет 20–40 тыс. рублей, для юридических — до 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Омской области число лесных пожаров выросло в 16 раз по сравнению с 2019 годом. По данным специалистов, в апреле в регионе установилась аномально теплая погода, снежный покров сошел раньше обычного, а осадков практически не было. Всё это привело к быстрому пересыханию почвы и повышению пожарной опасности.