Почти 200 лесных пожаров произошло в Иркутской области с начала сезона

В Иркутской области ежедневно происходит от 19 до 26 пожаров. Общая площадь горения составила около 17 тыс. га.

С начала пожароопасного сезона в лесном фонде произошло 191 возгорание. В 94,5% случаев ликвидировать пожар удается в первые сутки после обнаружения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. В целом лесопожарная обстановка остается под контролем, отметили в правительстве региона.

Министерством лесного комплекса с начала сезона проведено более 1,5 тыс. контрольных мероприятий, всего выявлено 319 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Наложено более 240 штрафов на сумму 4,9 млн рублей. Кроме того, составлено 97 протоколов в отношении граждан, которые нарушили режим самоизоляции и находились в лесах. Установлено, что все зарегистрированные природные пожары произошли по вине человека. В двух случаях возбуждено уголовное дело.

В регионе действует особый противопожарный режим, в связи с чем посещение лесов, а также приготовление еды на мангале запрещено.