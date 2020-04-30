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Учебный год досрочно завершат в школах Тюменской области

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Учебный год раньше обычного завершится в школах Тюменской области. Каникулы досрочно стартуют для учеников 1–8 классов.

По данным директора департамента образования Тюмени Вячеслава Воронцова, для 9–11 классов учеба завершится 29 мая. Ученики 1–8 классов отправятся на каникулы 15 мая. В школах, работающих по шестидневному графику, ученики отправятся на отдых 16 мая. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Переводные контрольные работы для школьников не планируются. Для старшеклассников будет скорректирована образовательная программа, упор сделают на русском языке и математике. Кроме того, у учеников 11-х классов увеличат количество уроков по профильным предметам, которые требуются при поступлении в вузы.

Ранее сообщалось, что решение о досрочном завершении учебного года приняли в Липецке. Первоклассники отправятся на каникулы 18 мая. Ученики вторых и третьих классов закончат обучение 25 мая.

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