Липецких первоклассников отпустят на каникулы 18 мая

Департамент образования Липецка определился с датами окончания учебного процесса в школах. Для первоклассников виртуальный последний звонок прозвенит 18 мая. Ученики вторых и третьих классов закончат обучение 25 мая, а те, кто учится в 4–11-х классах, — 29 мая.

Как сообщила GOROD48 глава городского департамента образования Светлана Бедрова, в ведомстве ждут приказа регионального управления образования и науки по поводу проведения ОГЭ для девятиклассников. Не исключено, что экзамены в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России пройдут в родных для учеников школах. А вот итоговая аттестация для выпускников пройдет в разных школах.

22 апреля замглавы Министерства образования и науки Андрей Омельчук сообщил, что приемная кампания в российских вузах начнется после того, как станут известны результаты последнего ЕГЭ.