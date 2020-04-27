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Липецких первоклассников отпустят на каникулы 18 мая

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Департамент образования Липецка определился с датами окончания учебного процесса в школах. Для первоклассников виртуальный последний звонок прозвенит 18 мая. Ученики вторых и третьих классов закончат обучение 25 мая, а те, кто учится в 4–11-х классах, — 29 мая.

Как сообщила GOROD48 глава городского департамента образования Светлана Бедрова, в ведомстве ждут приказа регионального управления образования и науки по поводу проведения ОГЭ для девятиклассников. Не исключено, что экзамены в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России пройдут в родных для учеников школах. А вот итоговая аттестация для выпускников пройдет в разных школах.

22 апреля замглавы Министерства образования и науки Андрей Омельчук сообщил, что приемная кампания в российских вузах начнется после того, как станут известны результаты последнего ЕГЭ.

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