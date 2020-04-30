Волгоградские школы прервут дистанционное обучение на несколько дней

Школы Волгоградской области прервут учебный процесс на несколько дней. Дистанционное обучение не будет проводиться в период с 1 по 11 мая. Распоряжение об этом подписал глава региона Андрей Бочаров.

Учебные заведения Волгоградской области перешли на дистанционное обучение 30 марта. Таким образом, ученики и их родители осваивают образовательную программу с помощью онлайн-уроков и различных платформ уже почти месяц.

Как пишет ИА «НовостиВолгограда.ру», сначала дети и взрослые с трудом могли войти в «Сетевой город». Но вскоре мощности серверов нарастили.

Министерство просвещения России ранее признавало, что большинство школ страны оказались не готовы к дистанционному образовательному процессу.

Ранее сообщалось, что дистанционное обучение прервется и в Москве с 1 по 11 мая.