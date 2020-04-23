Летние каникулы раньше срока начнутся в Липецке

Департамент образования в Липецке определил даты завершения учебного года. Первоклассники уйдут на каникулы 18 мая.

По данным администрации, последний звонок для самых младших школьников пройдет в виртуальном формате. Ученики 2–3-х классов завершат учебный год 25 мая. Для 4–11-х классов учеба продлится до 29 мая. Об этом сообщает GOROD48.

Департамент образования Липецка ожидает приказа областного управления образования по местам проведения ОГЭ для учеников девятых классов. Не исключено, что экзамены состоятся в родных для учеников школах. Для выпускников итоговая аттестация пройдет в разных школах.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области рассматривают возможность проведения последнего звонка в формате единого мероприятия в онлайн-режиме или телемарафоне.