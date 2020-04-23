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Последний звонок в Астраханской области может пройти в онлайн-режиме

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В Астраханской области учебный год будет завершен в дистанционном формате. Власти рассматривают вариант проведения последнего звонка в виде телемарафона или в онлайн-режиме.

О планах на завершение учебного года рассказал министр образования и науки региона Виталий Гутман. По его словам, даже при отмене режима самоизоляции школам потребуется время для подготовки к приему детей. В связи с этим учебный год завершится дистанционно. Об этом пишет «Астрахань-24».

Для родителей открыты «горячие линии», посвященные вопросам дистанционного образования. Тем ребятам, у которых нет дома необходимой техники, школы предоставляют компьютеры. Преподаватели используют различные образовательные платформы и мессенджеры.

На данный момент решается вопрос о проведении последних звонков. В качестве одного из вариантов рассматривается единое мероприятие в дистанционном формате.

Дистанционное обучение ввели в российских школах из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу. По состоянию на 23 апреля, в России подтверждено свыше 62,7 тыс. случаев заболевания, из которых 4774 — за последние сутки.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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