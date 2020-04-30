В Красноярском крае построят 14 детских садов за два года

На территории Красноярского края планируют построить 14 детских садов в течение двух лет. Большинство дошкольных учреждений будут находиться в Красноярске.

По данным министерства образования региона, по одному детскому саду появится в Емельяновском, Березовском и Ирбейском районах. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Остальные 11 детсадов возведут в Красноярске. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Демография».

На данный момент завершено строительство учреждений в Советском районе и микрорайоне Иннокентьевский. Скоро они начнут принимать детей после ввода в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в Астрахани построят два детских сада на 660 мест. Работы планируется завершить до конца года.