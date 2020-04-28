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Обнинск получил 50 млн рублей на создание детского технопарка

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В Обнинске (Калужская область) планируют создать детский технопарк. Средства на эти цели в размере 50 млн рублей город получил по результатам отбора проектов, поданных наукоградами на конкурс Министерства науки и высшего образования России в 2019 году.

Проект был разработан городской администрацией совместно с частным образовательным учреждением дополнительного образования «Детский технологический парк «Академия Технолаб». Он получил высокие оценки от конкурсной комиссии, пишет газета «Весть».

27 апреля в городской администрации подвели итоги своего конкурса на предоставление субсидии на создание детского технологического парка. Таким образом, «Академия Технолаб» в 2020 году получит 76 млн рублей.

В работу по созданию детского технологического парка будут вовлечены все учебные учреждения города, государственные научные центры, НИИ и технологические предприятия.

«Цель проекта — ранняя профориентация школьников, возрождение интереса к науке, технологиям, инженерным специальностям и проектной деятельности. Кооперация детского технопарка с научными предприятиями города может иметь положительный эффект не только для детского образования, но и для самих предприятий», — отметил замглавы администрации Обнинска по экономическому развитию Геннадий Ананьев.

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