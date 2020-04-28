Два детсада на 660 мест построят в Астрахани

В Астрахани продолжается строительство двух детских садов в Ленинском и Трусовском районах города. Каждое из них будет рассчитано на 330 мест.

Как сообщает «Астрахань-24», строительство детсада в переулке Грановский почти завершено, ведутся отделочные работы. На территории сейчас укладывают асфальт, готовность составляет 80%. Сверху будет уложено резиновое покрытие, а в скором времени здесь обустроят площадку «Маленький пешеход», установят беседку, проведут озеленительные работы.

Строительство ведется по заказу управления капстроительства Астрахани в рамках нацпроекта «Демография». Сдать объект планируют в конце лета.

На начальном этапе строительство детсада на пересечении улиц Даргомыжского и Маркина. Подрядчик уже зачистил площадку и забивает сваи. Завершить работы планируют до конца года.

И.о. главы администрации Астрахани Мария Пермякова отметила, что строительство соцобъектов в городе будет продолжено. Муниципалитет уже подготовил площади под детские сады в других районах города.