Верховный суд разъяснил порядок ответственности за фейки

Гражданин понесет ответственность за распространение фейковой информации в случае, если он знал, что сообщает неправду, и выдавал ложные данные за достоверные. Об этом сообщили в Верховном суде РФ 30 апреля.

«Под заведомо ложной информацией <…> следует понимать такую информацию (сведения, сообщения, данные и т. п.), которая изначально не соответствует действительности, о чем достоверно было известно лицу, ее распространявшему», — говорится в обзоре судебной практики.

О том, что гражданин пытался придать ложной информации вид достоверной «могут свидетельствовать, например, формы, способы ее изложения (ссылки на компетентные источники, высказывания публичных лиц и пр.), использование поддельных документов, видео- и аудиозаписей либо документов и записей, имеющих отношение к другим событиям».

Привлечь к ответственности можно, если будет установлен прямой умысел в действиях гражданина.

За распространение фейковой информации в России грозит ответственность в соответствии со ст. 207.1 («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») и ст. 207.2 («Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности вред здоровью, смерть человека или иные тяжкие последствия»).

Нарушителю грозит штрафа от 300 тыс. до 2 млн рублей или лишение свободы — на срок до трех или пяти лет, в зависимости от тяжести последствий, пишет «Газета.ру».

Накануне в Кремле призвали решительно вести борьбу с фейковой информацией о распространении и лечении коронавируса.

По состоянию на 30 апреля, в России подтвердились 106498 случаев заболевания COVID-19, из них 7099 — за последние сутки. 11619 человек вылечились. 1073 пациента скончались.

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