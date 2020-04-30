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Главврач Коммунарки рассказал о росте числа молодых пациентов с COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В больницу в Коммунарке, специализирующейся на лечении больных коронавирусом, поступает все больше и больше молодых пациентов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на главного врача медучреждения Дениса Проценко.

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«Возрастная структура у нас поменялась. У нас всё больше и больше молодых пациентов, как в отделении реанимации, так и в госпитальных отделениях», — сказал Проценко.

По словам главврача, в учреждении достаточно много тяжелых больных, 49 пациентов в отделении реанимации, 161 пациент нуждается в постоянном получении кислорода. Всего в больнице проходят лечение 540 пациентов.

23 апреля главврач столичной ГКБ №15 им Филатова Валерий Вечорко рассказал о росте потока молодых пациентов с коронавирусом. По его словам, среди них растет и число больных, имеющих дыхательную недостаточность и нуждающихся в аппаратах искусственной вентиляции легких.

По данным оперативного штаба на 30 апреля, число случаев заражения в России превысило 100 тыс., из них 7099 — за последние сутки. Число летальных случаев достигло 1073, а выздоровели более 11 тыс. человек.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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