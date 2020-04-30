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Запрет на посещение кладбищ продлили в Красноярске

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В Красноярске доступ на кладбища будет закрыт до 11 мая. Запрет на посещение мест захоронений решили продлить в мэрии.

По данным городской администрации, изначально ограничение вводилось до 30 апреля. Оно было необходимо в связи с тем, что обычно в Радоницу на погосты съезжается большое количество красноярцев, что недопустимо в условиях коронавируса. Для обеспечения безопасности граждан запрет на посещение кладбищ продлили до 11 мая включительно. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

На текущий момент парковки возле кладбищ перекрыты, также из маршрутов общественного транспорта исключены остановки возле кладбищ.

Кладбища были закрыты на период Пасхи и Радоницы во многих регионах. В Карелии посещение погостов было разрешено при использовании личного автомобиля или такси.

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