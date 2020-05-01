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24 апреля — 1 мая в объективе «Известий»

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Больничный корпус в Коммунарке принимает пациентов с подозрением на коронавирус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Медработники у здания Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке
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Большой противолодочный корабль «Керчь» доставили к месту утилизации
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Большой противолодочный корабль «Керчь», доставленный к месту утилизации в Инкермане, Крым
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Москва во время самоизоляции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
На улицах Москвы во время действия режима самоизоляции
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Больничный корпус в Коммунарке принимает пациентов с подозрением на коронавирус 
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Автомобили скорой помощи у здания ГКБ № 40 в Коммунарке
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Больничный корпус в Коммунарке принимает пациентов с подозрением на коронавирус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В больничном корпусе Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке, где находятся пациенты с коронавирусной инфекцией
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Набережная города Феодосии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
На набережной Феодосии
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Москва во время самоизоляции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Москва во время действия режима самоизоляции
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Крымский мост
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Вид на Крымский мост
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Больничный корпус в Коммунарке принимает пациентов с подозрением на коронавирус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Корпуса больницы в Коммунарке, где принимают пациентов с коронавирусной инфекцией
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Керчь военная крепость
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Форт Тотлебен Керченской военной крепости на мысе Ак-Бурун в Крыму
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