Трудный май: в мире началась борьба за урожай

Праздник, посвященный труду и трудящимся, отмечают во всех странах мира. Несмотря на то что он попадает на разные даты, суть его и главные герои неизменны. В традиционный для России День весны и труда, который совпадает с началом дачного сезона и полевых работ, ― фотогалерея «Известий» о настоящих тружениках, которые встречают праздник на рабочем месте. В Краснодарском крае уже начался посев подсолнечника