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Трудный май: в мире началась борьба за урожай

Как отметить самый важный весенний праздник
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Посев подсолнечника в Краснодарском крае
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Праздник, посвященный труду и трудящимся, отмечают во всех странах мира. Несмотря на то что он попадает на разные даты, суть его и главные герои неизменны. В традиционный для России День весны и труда, который совпадает с началом дачного сезона и полевых работ, ― фотогалерея «Известий» о настоящих тружениках, которые встречают праздник на рабочем месте. В Краснодарском крае уже начался посев подсолнечника
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Женщина отделяет зерна риса от чешуи (Непал)
Фото: Getty Images/NurPhoto/Narayan Maharjan
Просеивание риса в Непале
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Сезонные рабочие собирают белую спаржу (Германия)
Фото: Getty Images/Daniel Kopatsch
Уборка урожая белой спаржи в Германии
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Женщина сушит красный перец чили (Бангладеш)
Фото: Getty Images/NurPhoto/Mushfiqul Alam
Сушка на солнце перца чили у реки Джамуна в Бангладеш
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Фермеры сажают рис (Таиланд)
Фото: Getty Images/EyeEm/Thirawatana Phaisalratana
Посадка риса в Таиланде
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Сбор урожая пшеницы в Пакистане
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rana Sajid Hussain
Уборка пшеницы во время карантина в Пакистане
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Сбор меда (Китай)
Фото: Getty Images/Kevin Frayer
Сбор меда диких пчел в горах Китая
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Просушка зерен кукурузы
Фото: Getty Images/Visual China Group/Yang Min
Сушка кукурузы на полях китайской провинции Чунцин
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Перуанская женщина готовит чуно (Перу)
Фото: Getty Images/hadynyah
Обработка урожая картофеля древним индейским способом в Перу. Под воздействием ночных заморозков, вытаптывания ногами и последующего высушивания на солнце клубни превращаются в чуньо, которое хорошо хранится целый год и используется для приготовления блюд после замачивания в воде
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Рапсовое поле
Фото: Global Look Press/Eibner-Pressefoto
Рапсовые поля в Германии
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