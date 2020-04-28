Блок-пост: как в разгар пандемии проходит Рамадан

Рамадан — священный для мусульман месяц поста — проходит в этом году в условиях пандемии. В дневное время суток верующим следует воздерживаться от еды, питья, развлечений, оно должно быть посвящено молитвам, чтению Корана, благочестивым размышлениям и поступкам. После захода солнца традиционно все собираются на семейные застолья — ифтар, совершают коллективные молитвы в мечети — таравих. В рамках борьбы с коронавирусом в большинстве стран мечети закрыты, массовые собрания запрещены, однако многие страны пошли на послабления режима. Как мусульманский мир проводит Рамадан в этом году — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Jorge Silva
Почти во всех странах мечети закрыты, правоверные не могут совершать там пятикратный намаз и таравих. В Бангкоке, столице Таиланда, в первый день священного поста мусульманин совершает намаз в защитной маске
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Фото: REUTERS/Antara Foto/Wahdi Septiawan
Молитва в мечети индонезийского города Джамби
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Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Намаз в Звездной мечети в Дакке, Бангладеш
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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Правоверных призывают совершать намаз дома и не собираться для коллективных молитв на крышах, так как это небезопасно. Юный мусульманин в ожидании наступления темноты на крыше своего дома в Коломбо, столице Шри-Ланки
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Фото: REUTERS/Lim Huey Teng
В Куала-Лумпуре, столице Малайзии, все мечети закрыты для прихожан. Имам — единственный, кто совершает намаз в Национальной мечети в первый день священного поста
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Фото: REUTERS/Danish Ismail
Муэдзин призвал верующих к молитве с минарета старейшей мечети в индийском Сринагаре, возведенной в 1395 году в память о мусульманском проповеднике Мир Саиде Али Хамдани
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
В Сане, столице Йемена, прихожанам позволили собраться в мечети для чтения Корана. В Дубае разрешено в дневное время навещать родственников и собираться вместе, но группами не более 10 человек
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Prabin Ranabhat
Правительство Непала запретило массовые собрания, в том числе в религиозных учреждениях. Некоторые непальские мусульмане отправились совершать намаз в Сринагарскую соборную мечеть, расположенную в индийском штате Джамму и Кашмир
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
В Палестине массовые молитвы запрещены, мечети для прихожан закрыты. Публичные собрания запретили и в Омане, где зафиксирован рост числа заражений коронавирусом, а заходить в мечети может только муэдзин
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