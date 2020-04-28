Блок-пост: как в разгар пандемии проходит Рамадан

Рамадан — священный для мусульман месяц поста — проходит в этом году в условиях пандемии. В дневное время суток верующим следует воздерживаться от еды, питья, развлечений, оно должно быть посвящено молитвам, чтению Корана, благочестивым размышлениям и поступкам. После захода солнца традиционно все собираются на семейные застолья — ифтар, совершают коллективные молитвы в мечети — таравих. В рамках борьбы с коронавирусом в большинстве стран мечети закрыты, массовые собрания запрещены, однако многие страны пошли на послабления режима. Как мусульманский мир проводит Рамадан в этом году — в фотогалерее «Известий»