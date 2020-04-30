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Суд в Саратове отказался штрафовать жителя за нарушение ограничений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Октябрьский районный суд Саратова прекратил рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении местного жителя, которого сотрудники полиции пытались привлечь к ответственности за нарушение самоизоляции. Об этом в четверг, 30 апреля, в суде рассказали «РИА Новости».

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«[Сотрудники полиции] составляли протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ, [дело] было прекращено за отсутствием состава [правонарушения]. Они обвиняли его в том, что он находится незаконно на территории сквера», — отметили собеседники агентства.

По словам представителя суда, житель Саратова на самом деле находился недалеко от дома своей матери, откуда он шел в аптеку.

Ранее в этот же день представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, что постепенно ослаблять карантинные ограничения в России можно будет после 12 мая только при условии ежедневного снижения количества новых заболевших.

По состоянию на 30 апреля в России зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусом. С начали эпидемии умерли 1073 человека, 11 619 пациентов выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.

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