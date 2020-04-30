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Пациент с коронавирусом сбежал из больницы в Амурской области и заразил 5 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Амурской области сбежавший из больницы пациент с коронавирусом заразил пять человек. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 30 апреля.

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Мужчина с подтвержденным диагнозом сбежал из лечебного учреждения в Благовещенске, вернуть в больницу его удалось совместно с сотрудниками полиции.

«После в течение двух дней мы разыскивали и тестировали его семью. В результате — пятеро зараженных, в том числе и новорожденный ребенок, которому чуть больше месяца», — сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Отмечается, что состояние всех инфицированных стабильное, они получают необходимое лечение.

По данным регионального оперштаба, в Амурской области зарегистрировано 56 случаев заболевания, 12 человек выздоровели и выписаны из стационара.

Это не первый подобный случай в регионе. 28 апреля сообщалось, что больной коронавирусом сбежал из медучреждения через окно, однако через полчаса был задержан сотрудниками полиции, которые вернули его в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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