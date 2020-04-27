Два пациента сбежали из закрытого на карантин НИИ им. Вредена в Петербурге

Двое пациентов совершили побег из НИИ имени Вредена в Санкт-Петербурге, закрытого на карантина из-за заражения коронавирусом сотрудников и пациентов. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

По словам собеседников телеканала, первый пациент пропал 24 апреля во второй половине дня. Ранее судимый мужчина из Добринки Липецкой области, не дождавшись результатов анализа на коронавирус, самовольно покинул территорию института. Предполагается, что он воспользовался дверью, открытой для доставки в отделение обеда, лекарств и средств индивидуальной защиты. Как ему удалось покинуть здание при том, что остальные двери были заперты, пока неизвестно. По версии правоохранителей, пациент дождался, пока сотрудники учреждения открыли двери для выноса отходов, а затем, пробежав через парк, перепрыгнул через забор.

Полицейские оперативно установили, что сразу беглец сел в поезд до Адлера и вернулся в Липецк. На следующий день сбежал 29-летний махачкалинец, у которого был диагностирован COVID-19. Предполагается, что он сбежал тем же путем. В Дагестан уже передали информацию по беглецу — установлено, что в тот же день он вылетел в Москву, а оттуда в Махачкалу.

НИИ им. Вредена закрыли на карантин с 8 апреля. Как рассказал ТАСС директор учреждения Рашид Тихилов, также заболевший COVID-19, на территории института около 300 инфицированных пациентов и сотрудников. Это количество составляет примерно 10% от всех случаев заражения в Санкт-Петербурге. При этом учреждение получило разрешение от управления Роспотребнадзора выписывать пациентов по мере получения двух отрицательных результатов на коронавирус.

НИИ им. Вредена — крупнейшее в России клиническое, научное и учебное учреждение в области травматологии и ортопедии, включающее в себя 22 клинических и 10 научных отделений.

По данным на 27 апреля, в Санкт-Петербурге выявлено 3238 случаев заражения, город занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Из больниц выписаны 518 пациентов, умерли 27 человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 27 апреля, общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека.

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