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Названо имя победителя конкурса на лучшее исполнение песни «Конь»

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Фото: youtube.com/Matvey Music
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Продюсерский центр Игоря Матвиенко и группа «Любэ» определили победителя конкурса на лучшее исполнение песни «Конь» — им стало трио «Мандили» из Грузии.

Конкурс «Сяду нонче дома с конем!» был запущен к 30-летию композиции, его главной целью было «дать людям еще одну возможность творческой самореализации и ненадолго отвлечь от всего, что творится вокруг». Принять участие решили почти 2 тыс. человек. Конкурсантам предлагалось записать песню под фонограмму, загрузить ролик на YouTube с тегом #matveymusic и прислать видео на электронную почту продюсерского центра.

«Я знал, что эту песню любят в народе, поют, но я не думал, что люди будут участвовать в конкурсе. <…> Я был приятно удивлен, когда мы получили такое огромное количество видео на песню «Конь», — признался Матвиенко.

В полуфинал вышли шесть конкурсантов. Победителя выбирали авторы песни Игорь Матвиенко и Александр Шаганов, а также лидер «Любэ» Николай Расторгуев в формате видеоконференции. По словам Расторгуева, главным критерием отбора финалистов стали «посыл и искренность», «как это заложено в самой песне».

Несмотря на то что у членов жюри были разные фавориты, больше всего их поразила версия, исполненная участницами грузинского трио.

«Позвонили и сказали, что мы победили. Я даже не поняла сначала, подумала, что это шутка. Мы знаем многих в Грузии, кто любит творчество группы «Любэ», — рассказали девушки из «Мандили».

Трио выступит на одной сцене с Николаем Расторгуевым в Москве на сольном концерте группы «Любэ» 23 февраля 2021 года в «Крокус Сити Холле». Информационный партнер конкурса — радиостанция «Дорожное радио» своим фаворитом определила Анну Лемешкину, участницу из Волгограда. Она получит акустическую гитару с автографом Николая Расторгуева.

«Я слушал ваши голоса со слезами на глазах. Потому что за ними пела вся наша страна. И песня «Выйду ночью в поле с конем» снова пригодилась — в эти тяжелые дни, когда мы вроде бы разобщены, но песня подсказала, что мы все месте», — признался Шаганов.

Из работ других конкурсантов жюри музыкальной академии Игоря Матвиенко выберет лучшие, они будут смонтированы в один клип вместе с группой «Любэ».

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