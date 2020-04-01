Продюсерский центр Матвиенко начал конкурс на лучшее исполнение песни «Конь»

Продюсерский центр Игоря Матвиенко и группа «Любэ» запустили конкурс на лучшее исполнение песни «Конь». Композиция была впервые исполнена почти 30 лет назад.

«Когда мы ее записывали на студии, то и представить себе не могли, какую она приобретет всенародную любовь и популярность!» — рассказал вокалист «Любэ» Николай Расторгуев. По его словам, песню знают миллионы россиян, она стала народной.

«Другими словами, «Любэ», совместно с нашими друзьями с «Дорожного радио» объявляют конкурс «Сяду нонче дома с конем!» на лучшее исполнение песни!» — продолжил певец. Он призвал всех желающих во время вынужденного нахождения на карантине ознакомиться с деталями участия в конкурсе YouTube на MatveyMusic и в социальных сетях группы.

Чтобы стать участником конкурса, надо записать песню под фонограмму, звучащую в наушниках, записать видео в горизонтальной ориентации исполнения, при этом желательно снимать крупно лицо или поясной портрет. Готовое видео надо загрузить на YouTube с тэгом #matveymusic и ссылкой в описании и прислать ссылку нам на почтовый ящик kon@matvey.ru с подписью КОНКУРС «Конь».

Скачать фонограмму можно здесь.

Победитель конкурса выступит на одной сцене с Николаем Расторгуевым в Москве на сольном концерте группы «Любэ» 23 февраля 2021 года в «Крокус Сити Холле». А лучшие видео (по мнению экспертного жюри) будут смонтированы в один ролик с группой.

31 марта студентка МГИМО и телеведущая Стефания Маликова вместе с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) запустила в социальных сетях международный челлендж #МыВместе. Она назвала феноменом волонтерские штабы, развернутые ОНФ в России.