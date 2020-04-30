Песков заявил о неправильной трактовке СМИ его слов о матпомощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СМИ неправильно трактовали его слова из интервью телеканалу RTVI о возможной прямой финансовой помощи россиянам.

«Ошибочная подача информации», — сказал Песков журналистам в четверг, 30 апреля.

На вопрос, содержало ли интервью телеканалу такую информацию, он ответил: «Нет».

Пресс-секретарь заявил о важности «очень внимательно проанализировать предыдущие два пакета мер» в ответ на вопрос журналистов, рассматривают ли в Кремле возможность помощи гражданам по 20 тыс. рублей.

«Те, кто потерял работу после первого марта, они будут получать пособие по безработице, причем по верхней планке, в течение трех месяцев. Тем, кто с детьми, предусмотрены дополнительные меры. Меры уже приняты, вам просто нужно с ними более внимательно ознакомиться», — отметил он.

Интервью с Песковым вышло на RTVI ранее в четверг. В ответ на вопрос, возможна ли прямая материальная помощь гражданам России, представитель Кремля заявил, что «помощь может быть или прямой, или косвенной», но неизвестно, что лучше. По его словам, главное — это «дать возможность экономической жизни продолжаться». Он добавил, что «сейчас все меры поддержки направлены именно на это».

Ранее, 15 апреля, заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил о планах направить более 7 млрд рублей на региональную выплату жителям столицы, которые лишились работы из-за коронавируса.

Власти Москвы и Подмосковья пообещали горожанам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей и 3 тыс. рублей соответственно. Первую часть суммы выплатят авансом, вторую — по окончании режима самоизоляции.

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