Песков допустил возможность прямой материальной помощи россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что россиянам может быть выплачена прямая материальная помощь. Об этом он заявил 30 апреля в интервью RTVI.

При этом он отметил, что это может быть обусловлено необходимостью поддержать экономическую жизнь страны.

15 апреля заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что более 7 млрд рублей будет направлено в качестве региональной выплаты для москвичей, потерявших работу во время эпидемии коронавируса.

В свою очередь, мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что горожанам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей. Из них 2 тыс. рублей выплатят авансом, еще 2 тыс. рублей — по окончании режима самоизоляции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

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