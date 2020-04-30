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Песков допустил возможность прямой материальной помощи россиянам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что россиянам может быть выплачена прямая материальная помощь. Об этом он заявил 30 апреля в интервью RTVI.

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При этом он отметил, что это может быть обусловлено необходимостью поддержать экономическую жизнь страны.

15 апреля заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что более 7 млрд рублей будет направлено в качестве региональной выплаты для москвичей, потерявших работу во время эпидемии коронавируса.

В свою очередь, мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что горожанам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей. Из них 2 тыс. рублей выплатят авансом, еще 2 тыс. рублей — по окончании режима самоизоляции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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