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Летний сад в Петербурге не откроют 1 мая во второй раз в истории

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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В Санкт-Петербурге сады Русского музея полностью готовы к летнему сезону. Однако их не откроют для посетителей. Обычно это происходит 1 мая, но из-за сложной эпидемической ситуации сады работать пока не будут.

Как отмечает телеканал «78», такое в истории случается во второй раз. Летний сад не был открыт только 1 мая 1942 года, когда там находились военные.

Посещать сады, парки, скверы, детские и спортивные площадки Петербурга запрещено до 12 мая включительно. Они откроются, как только власти снимут соответствующий запрет.

Жителям Петербурга все же разрешили выехать на праздники на дачи. Однако рекомендовали не заезжать на рынки и в магазины, а также сократить контакты с соседями, использовать в общественных местах респираторы, защитные маски и иные текстильные изделия, заменяющие их.

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