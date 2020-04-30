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Жителей Петербурга с 30 апреля призвали носить маски

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Губернатор Петербурга Александр Беглов 29 апреля подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства города «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции».

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Согласно тексту документа, с 30 апреля горожанам и гостям города рекомендовано носить маски, респираторы, а также другие средства индивидуальной защиты. Речь идет о посещении аптек, магазинов, выходе на улицу. Также указанные меры распространяются на пребывание в общественном транспорте или такси, пишет НСН.

В соответствии с документом все запреты и ограничения, введенные ранее в рамках режима повышенной готовности, продлеваются до 12 мая 2020, то есть по 11 мая включительно.

28 апреля в пресс-службе губернатора сообщалось, что режим ограничений в Санкт-Петербурге, объявленный из-за коронавируса, сохранится до 12 мая включительно.

По состоянию на 29 апреля в России подтвердилось 99 399 случаев заболевания. 972 пациента скончались. Как пишет «Федеральное агентство новостей», по данным на 29 апреля, в Петербурге коронавирус диагностирован у 3726 пациентов, 708 человек полностью вылечились, 29 пациентов скончались. Пока Санкт-Петербург входит в тройку лидеров по числу заболевших коронавирусом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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