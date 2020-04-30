Синоптики пообещали тёплый май по всей России

Гидрометцентр спрогнозировал тёплый май почти по всей России. Температура выше нормы будет на юге европейской части страны, в Уральском федеральном округе и в Западной Сибири. Показатели значительно превзойдут многолетние значения. В Ленинградской области и Карелии тоже будет тепло. В этих регионах синоптики обещают температуру около нормы.