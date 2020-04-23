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В Москве сильный ветер повалил деревья и повредил автомобили

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Сильный ветер в Москве с порывами до 23 м/с повалил 132 дерева, повредил 26 автомобилей, но люди благодаря режиму самоизоляции не пострадали.

Городские службы для расчистки последствий задействовали около 300 сотрудников и более 90 единиц коммунальной техники. К настоящему моменту все упавшие деревья убраны, однако коммунальщики перешли в режим повышенной готовности, поскольку штормовой ветер может наблюдаться до вечера 23 апреля.

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