Арбитражный управляющий на Алтае ожидает суда за мошенничество

В Алтайском крае перед судом предстанет 61-летний арбитражный управляющий. Мужчину обвиняют в мошенничестве при банкротстве фермеров, сообщает СУ СКР по краю.

По данным ведомства, в 2016 году к обвиняемому обратились директор общества с ограниченной ответственность (ООО) и руководитель одного из крестьянско-фермерских хозяйств. Они попросили провести процедуру банкротства, пишет altapress.ru.

Мужчина понял, что предприниматели не знают о порядке действий и условиях ведения дел при банкротстве, а также условиях выплат арбитражному управляющему. На протяжении полутора лет руководители частями выплачивали ему деньги за ведение дела. Сумма ущерба составила более 960 тыс. рублей.

Обвиняемый своей вины не признал. Он утверждает, что брал деньги в долг, а не за услуги. Следствие наложило арест на его имущество в размере более 2 млн рублей.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере» завершено. В скором времени обвиняемый предстанет перед судом.

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