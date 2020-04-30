Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку

В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.

«Задержан советник (Сергея) Бидонько Владислав Русаков. Он проходит по делу о взятке», — сообщил ТАСС источник в силовых структурах в четверг, 30 апреля.

Он также рассказал агентству, что эпизоды дела относятся к 2017 году. В это время Русаков был сотрудником администрации закрытого города Лесной.

Отмечается, что должность советника вице-губернатора Русаков занимает с 2018 года.

21 апреля начальника отдела по борьбе с коррупцией управления внутренних дел Зеленограда Вадима Базарова объявили в розыск за получение взятки.

Сообщалось, что в марте неназванного заместителя Базарова задержали на автозаправке при получении взятки в 1,8 млн рублей за прекращение проверки в отношении бизнесмена. Базарову предназначалась часть суммы. Допросить его не удалось, так как он скрылся предположительно в Белоруссии.