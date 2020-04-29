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Директора элеватора подозревают в хищении зерна на 18 млн рублей

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В Волгоградской области в хищении пшеницы на 18 млн рублей подозревается руководитель элеватора в Палласовском районе. Преступление выявили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, установлено, что с 2017 по 2019 год 46-летний директор элеватора незаконно продавал зерно из хранилища. Было похищено 1650 т пшеницы. Общая сумма ущерба составила более 18 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере».

На данный момент удалось установить причастность подозреваемого к четырем эпизодам хищения. Но есть вероятность, что их гораздо больше.

16 апреля сообщалось, что в Сыктывкаре расследуется дело о крупном хищении средств пенсионного фонда. По версии следствия, двое генеральных директоров фирм похитили из бюджета пенсионного фонда РФ не менее 50 млн рублей.

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