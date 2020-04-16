Подозреваемых в хищении 50 млн рублей из ПФР отпустили из-под стражи

В Сыктывкаре расследуется дело о крупном хищении средств пенсионного фонда. Городской суд удовлетворил два ходатайства органов предварительного следствия, смягчив меры пресечения гендиректору ООО «Финансовый эксперт» А. Реунову и гендиректору ООО «Гарант-Партнер» А. Усову. В итоге они были отпущены из-под стражи при условии запрета определенных действий.

Ранее А. Реунов и А. Усов были взяты под стражу по обвинению в совершении ряда преступлений, в том числе в хищении особо крупного размера. По версии следствия, они через обман похитили из бюджета пенсионного фонда РФ не менее 50 млн рублей. Им вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», передает ИА «Комиинформ». При вынесении решения суд учел характеристики А. Реунова и А. Усова и обстоятельства совершения преступлений.

Напомним, в Астрахани суда ожидает 35-летняя горожанка, которая обвиняется в десяти фактах мошенничества на общую сумму почти в 1 млн рублей. По версии следствия, сотрудница МФЦ под предлогом оформления документов на недвижимость граждан получала от них деньги, которые присваивала себе. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением тяжкого ущерба гражданину». Женщина обвиняется в десяти эпизодах преступлений.