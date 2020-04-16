Прямой эфир

Подозреваемых в хищении 50 млн рублей из ПФР отпустили из-под стражи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сыктывкаре расследуется дело о крупном хищении средств пенсионного фонда. Городской суд удовлетворил два ходатайства органов предварительного следствия, смягчив меры пресечения гендиректору ООО «Финансовый эксперт» А. Реунову и гендиректору ООО «Гарант-Партнер» А. Усову. В итоге они были отпущены из-под стражи при условии запрета определенных действий.

Ранее А. Реунов и А. Усов были взяты под стражу по обвинению в совершении ряда преступлений, в том числе в хищении особо крупного размера. По версии следствия, они через обман похитили из бюджета пенсионного фонда РФ не менее 50 млн рублей. Им вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», передает ИА «Комиинформ». При вынесении решения суд учел характеристики А. Реунова и А. Усова и обстоятельства совершения преступлений.

Напомним, в Астрахани суда ожидает 35-летняя горожанка, которая обвиняется в десяти фактах мошенничества на общую сумму почти в 1 млн рублей. По версии следствия, сотрудница МФЦ под предлогом оформления документов на недвижимость граждан получала от них деньги, которые присваивала себе. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением тяжкого ущерба гражданину». Женщина обвиняется в десяти эпизодах преступлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирусная реклама: мошенники выманивают средства под видом соцвыплат
Преступники усовершенствовали и актуализировали старую кризисную схему для получения данных карт
С новым ходом: мошенники нашли еще один способ хищения денег со счетов
Обновленный сценарий общения с потенциальными жертвами оказался опаснее всех использовавшихся ранее

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020