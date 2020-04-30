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Резкие изменения погоды ожидаются в Амурской области

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В ближайшие три дня в Амурской области ожидаются резкие изменения погоды. В регионе прогнозируют штормовой ветер и похолодание.

Согласно прогнозам, из-за смещения атмосферных фронтов в ближайшие сутки ветер усилится до 15–20 м/с. 1 и 2 мая возможны порывы ветра до 24 м/с. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

30 апреля и 1 мая местами ожидаются дожди. Кроме того, 1 мая на территорию Амурской области надвинутся холодные воздушные массы, которые приведут к похолоданию на 5–10 градусов.

Ранее сообщалось, что в Омской области из-за теплой погоды и малого количества осадков в 16 раз выросло количество лесных пожаров.

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