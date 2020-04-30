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В Липецкой области будут требовать медсправки у всех въезжающих в регион

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Липецкой области будут требовать справку об отсутствии коронавируса у всех, кто въезжает в регион или проезжает по его территории. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 30 апреля.

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«Начала действовать еще одна дополнительная мера по защите жителей региона от коронавирусной инфекции. Лицам, прибывающим в Липецкую область или проезжающим по ее территории, стоит иметь справку об отсутствии у них диагноза COVID-19», — сказано в сообщении.

Кроме того, в регионе действует ряд дополнительных мер по борьбе с коронавирусом. В частности, на въезде в районном центре Долгоруково действуют контрольно-пропускные пункты (КПП), где всем измеряют температуру и выдают рекомендации о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Также им необходимо сообщать на горячую линию о сроках и месте своего пребывания.

Аналогичные меры действовали в Лебедяни с 21 апреля, сейчас дежурство на КПП снято, однако пропускной режим в городе сохраняется.

«Мы стараемся делать всё необходимое, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции на территории области и спасти здоровье наших людей», — заявил глава региона Игорь Артамонов.

По данным регионального оперштаба, в Липецкой области зафиксировано 415 случаев заболевания. 84 пациента выздоровели, два человека скончались.

27 апреля сообщалось, что заместители руководителей двух липецких больниц и старшая медсестра уволены из-за халатности и нарушения противоэпидемических правил при работе с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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