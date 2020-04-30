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Беспилотники задействуют для патрулирования лесов Тюменской области

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В Тюменской области для патрулирования лесов в период майских праздников задействуют беспилотники. Об этом сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.

С 28 апреля по 12 мая 2020 года патрулировать леса будут в усиленном режиме. Для выявления нарушителей противопожарного режима задействуют беспилотники, пишет портал «Наш город».

Начальник управления федерального гослеснадзора регионального департамента лесного комплекса Игорь Шабров рассказал, что все пожары происходят по вине человека. Жители жгут траву, а огонь распространяется на леса.

По его словам, современные беспилотники охватят все площади. С помощью техники удастся зафиксировать все нарушения. При этом Шабров отметил, что сейчас в регионе действуют режимы самоизоляции и особый противопожарный режим. Находиться в лесах запрещено.

Для нарушителей запрета на посещение лесов предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафа составляет от 1 до 2 тыс. рублей.

27 апреля глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что особый противопожарный режим действует в 51 российском регионе.

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