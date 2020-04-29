В Томске за поджигателями травы будут следить с помощью дронов

Беспилотные летательные аппараты привлекут для мониторинга соблюдения противопожарного режима в майские праздники в Томской области. Так, с помощью дронов сотрудники местного ГУ МЧС будут устанавливать поджигателей сухой травы в лесных массивах.

Власти региона приняли решение ввести особый противопожарный режим еще в четырех муниципалитетах, рассказал РИА Томск глава пресс-службы спасательного ведомства Евгений Пинчуков. Во время майских праздников продолжатся профилактические работы, усилен контроль за садовыми обществами.

Сейчас из-за участившихся лесных пожаров и поджогов травы весь личный состав регионального МЧС переведен на усиленный режим работы. Вся техника, которая есть в распоряжении пожарных частей, находится на постоянных выездах.

В Томске и пяти районах области с 18 апреля введен особый противопожарный режим. Количество муниципальных районов региона увеличилось до 10. Штраф за нарушение пожарной безопасности при особом режиме для физических лиц может составить до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30 тыс. рублей, для юридических — до 400 тыс. рублей.

Первый крупный лесной пожар произошел в Асиновском районе Томской области 20 апреля. Причиной стало выжигание сухой травы.