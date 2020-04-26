В Томской области ограничат въезд и выезд из региона

Томский региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции ограничит въезд и выезд из региона с 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации в воскресенье, 26 апреля.

Пресечение границ области разрешат только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью либо по крайней необходимости.

С 27 апреля на постах при въезде в Томск автомобилисты будут обязаны обосновать свое передвижение, предъявив соответствующие служебные задания или документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда за пределы Томской области, связанные с личными обстоятельствами.

С 20 апреля в регионе приостановили межрегиональные автобусные пассажирские перевозки.

«Ряд регионов Сибири ввел либо готовится ввести двухнедельную изоляцию по месту прибытия или в обсерваторе для всех иногородних», — отмечается в сообщении.

По состоянию на 26 апреля в Томской области зарегистрировали 67 случаев коронавирусной инфекции, 11 человек вылечились, погибших нет.

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