Регистрацию уезжающих и приезжающих ввели в Первоуральске

В Первоуральске Свердловской области начали регистрировать людей на въезде и выезде из города. Для этого нужно заполнить специальную форму. В ней указывается ФИО, дата рождения, госномер авто, либо способ передвижения.

Как сообщили «Вечерние ведомости» со ссылкой на пресс-службу мэрии Первоуральска, данная мера является рекомендательной, а не «пропускным режимом».

Это первый город региона, в котором введена данная система, отмечает ТагилСити.Ру. В Свердловской области официально подтверждено 111 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Больницу в Первоуральске перепрофилируют под пациентов с ОРВИ и пневмонией, пишет «Комсомольская правда». Госпиталь развернут на базе взрослого отделения.

Ранее в Свердловской области ввели запрет на посещение кладбищ. Постановление подписано главным санитарным врачом по региону Дмитрием Козловских.

Также под запретом оказались массовые мероприятия, в том числе религиозные. Ограничения будут действовать до 30 апреля.