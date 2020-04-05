Прямой эфир
Сюжет:

В Омске отправят на карантин прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава управления Роспотребнадзора Омской области Александр Крига решил, что все омичи и гости города, прилетевшие из Санкт-Петербурга и Москвы, отправятся на карантин домой или в обсервацию. Об этом говорится в постановлении на сайте надзорного ведомства, опубликованном в воскресенье, 5 апреля.

«Выходят на огороды и всё равно боятся»: как изоляция влияет на российские деревни
Новые порядки изменили жизнь не только в городах, но и на удаленных территориях

Согласно документу, если пассажир летит в Омск домой, его обяжут пройти 14-дневный карантин дома. Если же гражданин прилетает в Омск по делам, то его отправят на это же время в обсервацию.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 5 апреля, в Омской области, на домашнем карантине находятся 3052 жителя региона, сняты с учета — 6991 граждан. В обсервации находятся 17 человек. Коронавирусом заражены 10 человек, в региональном Минздраве ожидают результатов еще нескольких пациентов.

Омский губернатор Александр Бурков ввел режим самоизоляции для всех жителей региона с 1 апреля. Позже областное правительство, с 4 по 12 апреля, ограничило въезд и выезд на фоне пандемии коронавируса. Ограничения касаются и межмуниципального пассажирского транспорта.

коронавирус

На сегодняшний момент две трети российских субъектов из-за угрозы распространения коронавируса ввели ограничения для граждан, руководствуясь примером Москвы и Подмосковья.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Несколько городов России ограничили въезд и выезд из-за пандемии
В Омской области ввели режим самоизоляции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020