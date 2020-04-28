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Власти Томска после критики губернатора возвращают горячую воду в дома

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мэр Томска Иван Кляйн скорректировал график отключения горячей воды в городе, сообщает во вторник, 28 апреля горадминистрация.

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«Основным моим требованием при проведении ремонтных работ на сетях было обеспечить комфортные условия в квартирах томичей и продолжить отопление объектов соцсферы, в частности больниц, детсадов и школ. В условиях режима самоизоляции для горожан горячая вода — необходимое условие. Поручаю профильному департаменту принять исчерпывающий перечь мер для решения этой задачи», — привели в мэрии слова Кляйна.

Ресурсоснабжающие компании уже приступили к восстановлению подачи горячей воды в квартиры жителей.

Ранее 28 апреля Жвачкин потребовал от Кляйна и компании «Томск-РТС» в период действия режима самоизоляции немедленно восстановить подачу горячей воды в дома томичей.

27 апреля мэрия Томска сообщила о том, что со следующего дня в городе начнется ремонтная кампания на тепломагистралях, вследствие чего приостанавливается подача горячей воды в дома около 20 улиц.

Режим полной самоизоляции в Томской области действует до 30 апреля.

В тот же день в Ростове-на-Дону усилили лабораторный контроль качества питьевой воды на всех этапах очистки и обеззараживания. Работы ведутся, начиная от водозаборных сооружений, далее по «контрольным» точкам на разводящих водопроводных сетях и затем — на точках водозабора у потребителей.

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