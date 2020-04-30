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Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб. Об этом в четверг, 30 апреля, ТАСС сообщили в Савеловском районном суде Москвы.

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«Иск Ольги Маслий (фамилия телеведущей, указанная в паспорте. — Ред.) о компенсации материального ущерба поступил в суд. Ответчиками по нему значатся Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий», — сообщили в суде.

Знакомый с материалами дела источник сообщил агентству, что ущерб был нанесен ее автомобилю в ходе конфликта у гостиницы «Пекин», сумму компенсации Ушакова оценивает в 300 тыс. рублей.

8 октября 2018 года братья Кокорины, Мамаев и их друг Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала у гостиницы «Пекин» они напали на водителя Ушаковой, избили его и повредили машину. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где, по данным следствия, избила чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Позже уголовное дело переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам. Мамаев и Кокорины вышли на свободу в сентябре 2019 года. Протасовицкий освободился в ноябре.

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