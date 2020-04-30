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Ограничения для бизнеса ростовские власти могут снять в середине мая

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В Ростовской области в середине мая планируют снять ограничения, введенные для бизнеса из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил замглавы региона Виктор Гончаров.

Как сказано в сообщении Гончарова, которое цитирует RostovGazeta, ограничения отменят в том случае, если не будет критических изменений в ситуации с заболеваемостью. До 5 мая власти должны подготовить документы по выходу из кризиса региональной экономики.Они уже провели встречи с представителями компаний, занимающихся продажей непродовольственных товаров.

По данным на 30 апреля, в Ростовской области зарегистрировано 864 случая заболевания COVID-19. Число заразившихся увеличивается.

19 апреля сообщалось, что в городе Шахты Ростовской области из больницы сбежал пациент, у которого экспресс-тест выявил заболевание COVID-19.

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