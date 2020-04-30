Пивоварам временно разрешат производить антисептики

Пивоварам могут временно разрешить производить спиртосодержащие антисептики. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в четверг, 30 апреля.

Он сообщил, что Министерство финансов России поддержало предложение производителей пива по выпуску гелевых антисептиков в некоммерческих целях и подготовила соответствующий проект постановления.

«Мы подготовили проект постановления правительства РФ, которым производителям пива, оборудование которых оснащено автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции, предоставляется временное разрешение производить в некоммерческих целях определенный объем спиртосодержащих дезинфицирующих средств», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что для получения разрешения производителям не нужно будет уплачивать госпошлину. По мнению Сазанова, инициативы по производству антисептиков для безвозмездной передачи в текущей ситуации можно только приветствовать.

На производство антисептиков могут пойти спиртосодержащие отходы производства безалкогольного пива, отметил статс-секретарь, а также этиловый спирт, который покупается компаниями в технических целях.

Впоследствии компании необходимо в обязательном порядке передать информацию об объеме производства дезинфекторов в Единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также об объемах использованных спиртосодержащих отходов и этилового спирта.

На данный момент проект постановления находится на межведомственном согласовании.

22 апреля правительству предложили использовать конфискованный нелегальный алкоголь при производстве антисептиков. По словам сенатора Сергея Рябухина, такой шаг может быть актуальным, если в регионах вновь будет наблюдаться взрывной спрос на данную продукцию. Он отметил, что конфискованный товар следует денатурировать, прежде чем направлять на производство антисептиков. Такая мера сделает невозможным его употребление, а значит, исключит основной риск в этой ситуации — отравление людей.