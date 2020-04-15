Прямой эфир
Сюжет:

В России снизился спрос на игристые вина в период самоизоляции

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За первую неделю обязательной самоизоляции в России темпы роста продаж игристых вин стали снижаться, а водки — увеличиваться. Об этом 15 апреля пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования компании Nielsen.

Градус накаляется: карантин подталкивает алкоголь в Сеть
Минфин поддержал снятие ограничения в период самоизоляции

Согласно выводам специалистов, в период с 30 марта по 5 апреля продажи игристых вин упали на 4%, а продажи водки выросли на 34%, пишет НСН.

В исследовании также говорится о том, что спрос на пиво вырос на четверть. Прирост продаж этого напитка достиг максимального значения с 23 по 29 марта и составил 25%, на следующей неделе он составил 25%, пишет RNS. При этом динамика продаж виски снизилась на 5%.

В начале апреля спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что рост продаж водки с начала распространения коронавируса в России связан с нехваткой антисептиков в аптеках, пишет «Газета.ру».

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Скончались 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

квВся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нарколог назвал причины популярности водки в России
Врач предупредил об опасности самодельного антисептика

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020